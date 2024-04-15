انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة: 41٪ من المساعدات مُنعت من الوصول لشماليّ غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الأمم المتحدة، الأحد، إنّ 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها منعتها دولة الاحتلال الإسرائيليّ من الوصول إلى شمالي غزة، جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأوضح البيان، أنّ "41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها في الفترة ما بين 6 إلى 12 أبريل الجاري، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة".

وأكدت أنّ "التزام السلطات الإسرائيلية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لا ينتهي إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين".

وتواصل دولة الاحتلال حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعيّة.