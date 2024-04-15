انت الأن تتابع خبر الموت يفجع اسماعيل هنية من جديد .. صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر من غزة، أن الطفلة ملاك محمد هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، توفيت اليوم الاثنين بعد أن أصيبت في القصف الذي أدى مقتل والدها وأعمامها قبل أيام.

وحسب المعلومات فإن ملاك هنية التي أصيبت في القصف الإسرائيلي أول أيام عيد الفطر، لم تتمكن عائلتها من تأمين العلاج لها ونقلها للخارج وقد توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها.

هذا ويتواصل القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتواصل المدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار على شارع الرشيد لمنع نازحين من العودة لمدينة غزة.



واستقبل مستشفى العودة بالنصيرات منذ ليلة أمس 4 شهداء و13 جريحا جراء القصف المتواصل على شمال المخيم وسط قطاع غزة.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عودة مستشفى الأمل في خانيونس للعمل بشكل جزئي، حيث اقتصر العمل فيه على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام نظرا لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى.