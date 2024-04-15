انت الأن تتابع خبر محكمة الاحتلال تأمر بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإخلاء عائلات دياب من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأمهلت محكمة الاحتلال العائلات الثلاثة والمكونة من 17 شخصا، حتى منتصف تموز المقبل، لتنفيذ قرار الإخلاء، مع إمكانية الاعتراض عليه خلال شهرين.

وقال عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح وصاحب المنزل صالح دياب في بيان، إن العائلة فوجئت اليوم بقرار من قاضي محكمة الصلح، يقضي بإخلائها من منازلها لصالح المستوطنين، لافتا الى أن جلسة كانت قد عقدت نهاية أيار الماضي، لبحث طلب إخلاء العائلة، وحينها ابلغ القاضي محامي المستوطنين أن "قضية منازل الشيخ جراح تتداول في المحكمة العليا"، لكن الأخير طالب من القاضي البت في القضية.

ولفت دياب، الى أن القاضي أمهل محامي العائلة ومحامي المستوطنين 4 شهور للرد على الادعاءات، واليوم اصدر القرار بشكل مفاجئ.

وأضاف، أن العائلة تعيش في المنازل منذ أكثر من 50 عاماً، وبدأت صراعها في المحاكم لإثبات حقها منذ عام 2009، بعد تسلمها البلاغات القضائية.

وتدعي الجمعيات الاستيطانية ملكية الأرض لليهود المقام عليها عقارات الأهالي في حي "كرم الجاعوني" في الشيخ جراح وتم تسجيلها لهم عام 1972.