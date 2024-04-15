انت الأن تتابع خبر تفجير عبوة بقوة من لواء غولاني دخلت لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني في بيان الاثنين، أن مقاتليه فجّروا عبوة بقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من لواء غولاني تجاوزت الحدود إلى داخل لبنان.

وأكد أن مقاتليه أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وكان جيش الاحتلال أعلن، الاثنين، أن 4 من جنوده أصيبوا في انفجار لغم بمركبتهم قرب الحدود مع لبنان، وذكر أن حالة أحدهم خطيرة.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان، واشتبهت سلطات الاحتلال في أن مسيّرة قد تسللت إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أن قواته قصفت الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في بلدات صديقين والمطمورة وعيتا الشعب واللبونة في جنوب لبنان.