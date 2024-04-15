انت الأن تتابع خبر مجلس الحرب مصمم على الرد على إيران .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهنم ان مجلس الحرب الإسرائيلي مصمم على الرد على هجوم إيران وأعضاؤه يناقشون توقيت الرد ونطاقه.

وقال المسؤولين ان مجلس الحرب يدرس خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران على المسرح العالمي.

وقالوا ان غانتس دفع باتجاه رد أسرع على هجوم إيران ونتنياهو أحجم حتى الآن عن اتخاذ قرار بذلك.

ويدرس مجلس الحرب شن هجوم على منشأة إيرانية كرسالة لكنه سيتجنب التسبب في وقوع إصابات.

في سياق متصل، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الرئيس جو بايدن بحث مع قادة مجموعة الدول السبع توحيد الرد الدبلوماسي على إيران.