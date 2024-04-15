انت الأن تتابع خبر الاحتلال يؤخر الهجوم على رفح لدراسة الرد على إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخر الاحتلال الإسرائيلي خطوته نحو هجوم بري على رفح، لأنه يدرس الرد على هجوم إيران، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين إسرائيليين.

ونقلت الشبكة عن مصادر إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من رفح الاثنين.

كما نقلت أيضا عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن الرئيس جو بايدن يركز على منع تحول الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى صراع إقليمي أوسع.

من ناحية ثانية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين، توقعهم أن ترد إسرائيل بسرعة على هجوم إيران وقد يكون ذلك اليوم الاثنين.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب أنهى اجتماعه، وسينعقد غدا لمواصلة بحث خيارات الرد على إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية انتهى دون بيان.

وذكر موقع والا الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن أنه لا بد من رد على الهجوم الإيراني.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول مطلع، أن غالانت أبلغ أوستن أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح بإطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد، وأن أوستن شدد على ضرورة بذل كل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التصعيد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده لا ترحب بالتصعيد، لكن إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة "فسيكون ردنا أسرع وأقوى".