انت الأن تتابع خبر المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال أعدم 400 شهيداً بمجمع الشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشلت طواقم الدفاع المدني، جثامين 5 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن هناك 400 شهيد أعدمهم جيش الاحتلال بمجمع الشفاء، وإنه تم انتشال 9 جثامين في باحة مجمع الشفاء لشهداء أعدمتهم قوات الاحتلال خلال اقتحامها وسيطرتها على المجمع الطبي.

وأشار إلى أن من بينهم بعض المرضى الذين كانوا في المجمع، حيث إن بعض الجثامين تظهر عليها بعض المستلزمات الطبية التي كانت مع المرضى.

هذا واستشهد طفلان وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.