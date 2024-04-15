انت الأن تتابع خبر بالتنسيق مع أميركا .. الاحتلال ينوي توجيه ضربة لإيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله، إلى أن "إسرائيل" أكدت لالولايات المتحدة حتمية الرد على الهجوم الإيراني وبالتنسيق الكامل معها.

ونقلت الصحيفة عن المصدر المذكور أيضا أنه سيتم تخصيص اجتماع إضافي لأعضاء مجلس الحرب لمناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تريد توجيه ضربة موجعة لإيران دون أن تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعماء المعارضة بشأن التوتر مع إيران قد تأجل لازدحام جدول أعماله.

وفي وقت سابق الاثنين، استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددا من قادة المعارضة لإحاطات أمنية في وقت يدرس فيه الرد على الهجوم الانتقامي الإيراني.