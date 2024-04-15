انت الأن تتابع خبر شهيدان برصاص المستوطنين جنوب نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد فلسطينيان، مساء الإثنين، جرّاء إصابتهما برصاص مستوطنين في خربة الطويل شرق بلدة عقربا، جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر، حسب ما نقلت (وفا)، إنّه تبلغ من الارتباط الفلسطيني باستشهاد مواطنين برصاص المستوطنين، خلال الهجوم على خربة الطويل.

وكان عدد من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجموا الفلسطينيين في وقت سابق من مساء الإثنين أثناء تواجدهم في أرضهم في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لإصابة فلسطينيين بالرصاص أعلن عن استشهادهما لاحقًا، وثلاثة آخرين برضوض وكسور جراء الاعتداء عليهم بالضرب.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى ارتقيا شهيدين.