انت الأن تتابع خبر البيت الأبيض: الهجوم الإيراني فشل فشلًا ذريعًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدَّ البيت الأبيض، الاثنين، أنّ الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل كان "فشلًا ذريعًا ومُحرجًا"، وذلك بعد أن تمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة واشنطن وآخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيرات. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين: "اطلعنا على تقارير تفيد بأن الإيرانيين تعمّدوا الفشل، وأن هذا الفشل الذريع والمحرج كان مخططاً له (...) كل هذا غير صحيح بشكل قاطع".

في وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن واشنطن لا تريد أي تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران، لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته طهران رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال بلينكن في مستهلّ اجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميم: "لا نريد تصعيدًا، لكننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل وحماية طواقمنا في المنطقة". وأضاف: "أعتقد أن نهاية الأسبوع أثبتت أن إسرائيل ليست مضطرة إلى الدفاع عن نفسها بمفردها حين تكون ضحية اعتداء، هجوم"، منددًا بالهجوم الإيراني الذي "اتخذ مدى وحجمًا غير مسبوقين".