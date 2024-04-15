انت الأن تتابع خبر انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 600 نقطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الإثنين، أكثر من 600 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 85.51 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 248 نقطة ليصل إلى 37735 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 290 نقطة، ليصل إلى 15885 نقطة، بنسبة وصلت 1.8 بالمئة تقريبا.

كما انخفض أيضا مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 62 نقطة ليصل إلى 5061 نقطة، بنسبة 1.2 بالمئة.