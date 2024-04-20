انت الأن تتابع خبر غزة تواجه كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه غزة كارثة بيئية جديدة، تضاف إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال للقطاع منذ بدء العدوان.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، في بيان له الجمعة، أن جميع آبار المياه في مدينة غزة توقفت بشكل كلي منذ أسبوعين بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المدينة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه، في ظل عجز طواقم البلدية على تشغيل آبار المياه التي نجت من همجية وقصف الاحتلال.

وبين معروف أنه توقف ضخ المياه من خط "ميكروت" ما زال مستمر منذ بداية العدوان وتدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من 40 بئر مياه و120 ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة.

وأكد معروف أن هذه الأزمة بلغت ذروتها حالياً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب والاستهلاك، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تزويد المياه للمواطنين بشكل عاجل، وإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئة التي ستتفاقم جراء انقطاع المياه.

وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية، داعيا للتحرك العاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها، سيما في ظل العبء الكبير الملقى عليها حاليا في خدمة المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية لهم وفي مقدمتها المياه.

ودعا معروف إلى تحرك دولي قانوني جاد للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسئول أمام استمرار مثل هذه الجرائم.