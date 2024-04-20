انت الأن تتابع خبر هجوم صاروخي كبير يستهدف العراق .. فيديو لحظة القصف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هز انفجار ضخم فجر اليوم السبت قاعدة عسكرية عراقية جنوب العاصمة بغداد تابعة لقوات الحشد الشعبي يبدو انه هجوم صاروخي مجهول المصدر، قالت مصادر طبية انه خلف عددا من الجرحى .

وقالت مصادر بالجيش لرويترز ان الانفجار في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية عراقية قولها إن الانفجار الذي استهدف قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد خلف قتيلا وعددا من الجرحى.

ويأتي ذلك بعد يوم من انفجارات شهدتها مدينة أصفهان الإيرانية، وأرجعتها مصادر أميركية إلى هجوم إسرائيلي، بينما قالت إيران إن الانفجارات كانت نتيجة التصدي لهجوم بطائرات مسيرة صغيرة على المدينة، في حين قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إنه كان هجوما صاروخيا استهدف مطارا عسكريا في أصفهان.

وقبل أسبوع، تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بعدد كبير من الطائرات المسيرة إضافة إلى الصواريخ، وقالت إنها نجحت في التصدي لمعظمها بمساعدة حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.

ومن جهتها قالت إيران إن ذلك الهجوم كان ردا على غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، وأدت إلى مقتل اثنين من قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى 5 من المستشارين العسكريين.