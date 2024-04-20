انت الأن تتابع خبر جامعة تفصل ابنة النائبة إلهان عمر على خلفية الاحتجاجات ضدّ الإبادة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجمت النائبة العربية في الكونجرس رشيدة طليب (ميشيغان) قرار تعليق ابنة النائبة إلهان عمر (ديمقراطية عن مينيسوتا) من جامعة كولومبيا بعد مشاركتها في احتجاج تضامني مع فلسطين في الحرم الجامعي.

وقالت طليب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "من جامعة كاليفورنيا إلى فاندربيلت إلى جامعة جنوب كاليفورنيا إلى كولومبيا، يتم الانتقام من الطلاب في جميع أنحاء بلدنا لاستخدامهم حقوقهم الدستورية للاحتجاج على الإبادة الجماعية".

وأضافت طليب أثناء مشاركة منشور إسراء حيرسي (ابنة عمر) على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "إنه أمر مروع".

وأعلنت حيرسي، ابنة عمر، في منشورها، أنه تم فصلها من الجامعة بسبب "تضامنها مع الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية".

وأضافت حيرسي: “لقد تلقيت للتو إشعارًا بأنني واحد من بين ثلاثة طلاب موقوفين عن الدراسة بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية”.