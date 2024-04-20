انت الأن تتابع خبر الإكوادور تعلن حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا ثاني حالة طوارئ، بسبب أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ترشيد الاستهلاك في البلاد، بحسب رويترز. وأعلن نوبوا، الذي تولى منصبه في نوفمبر، حالة طوارئ في مجال الطاقة، وأصدر قبل أيام توجيهات بانقطاع الكهرباء لفترات على مدار اليوم، لكن هذه الخطوة سيتم تعليقها الأحد لإجراء استفتاء يبدو أنه سيفوز به بشأن مجموعة من الإجراءات الأمنية.

وسعى إعلان الطوارئ الأول الذي أصدره في يناير إلى الحد من الجريمة المتزايدة من خلال السماح بمزيد من التنسيق بين الجيش والشرطة.

وفي حالة الطوارئ التي أعلنت، السبت، ولمدة 60 يومًا، نشر نوبوا الجيش والشرطة لحراسة البنية التحتية للطاقة، وفقًا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه، وتهدف حالة الطوارئ إلى ضمان استمرارية الخدمة العامة للكهرباء، بحسب المرسوم.

