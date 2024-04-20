انت الأن تتابع خبر مقتل المراسل العسكري لصحيفة روسية في أوكرانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة إزفستيا الروسيّة، إنّ المراسل العسكري للصحيفة سيميون إرمين لقي حتفه، الجمعة، في هجوم بطائرة مسيرة في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن إرمين (42 عامًا) لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها عندما قامت طائرة مسيرة بتحليق ثانٍ فوق المنطقة التي يرسل تقاريره منها في زابوريجيا.

وقالت إزفستيا إن إرمين أرسل تقارير عن الكثير من المعارك حامية الوطيس في المناطق الشرقية لأوكرانيا خلال الحرب المستمرة منذ 25 شهرًا منها منطقة ماريوبول التي حاصرتها القوات الروسية لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا في عام 2022.

وكان قد أرسل تقارير أيضًا من بلدتي مارينكا وفوليدار اللتين شهدتا قتالًا عنيفًا على مدى أشهر.

وقُتل ما لا يقل عن 15 صحافيًا في الحرب في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، وفقًا للجنة حماية الصحافيين.