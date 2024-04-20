غرامة 400 ألف ريال وتوقف موثوق لـ 4 مشهورات سعوديات بسبب " التعري " ! - صور صادمة

انت الأن تتابع خبر وفاة الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام جلسة محاكمة ترمب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مسؤولون، السبت، وفاة الرجل الذي أضرم النار في نفسه أمام محكمة في مدينة نيويورك، حيث كانت تعقد محاكمة الرئيس السابق ترمب بسبب أمواله السرية، وأفادت شبكة فوكس نيوز الأميركية بأن ماكسويل أزاريلو (37 عامًا)، وهو من ولاية فلوريدا، تُوفي ليلة الجمعة/ السبت، متأثرًا بحروقه الشديدة، بعد أن أشعل النار في نفسه في وقت سابق، داخل كولكت بوند بارك بالقرب من محكمة مانهاتن الجنائية.

وأعلن طاقم المستشفى وفاة أزاريلو في نحو الساعة 10:30 مساءً، حسبما أكد متحدث باسم قسم شرطة مدينة نيويورك.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن أزاريلو أشعل النار في حديقة خارج قاعة محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك، الجمعة، وسكب الرجل سائلًا على نفسه ثم أشعل النار.

