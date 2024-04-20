انت الأن تتابع خبر إيران تسخر من هجوم الاحتلال: أسلحة تشبه ألعاب الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مقابلة له مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده.

ووصف اللهيان الأسلحة التي استخدمها الاحتلال بمهاجمة إيران بأنها أشبه بـ"ألعاب الأطفال"، قائلا: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة، لقد كانت أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا وليس طائرات مسيرة".

وأضاف أن "إيران لا تخطط للرد ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا".

وأوضح: "طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "إذا هاجمت إسرائيل إيران فإن الرد سيكون سريعا وقاسيا".

واستطرد عبد اللهيان: "إذا اتخذت إسرائيل إجراءً حاسما ضد بلدي وثبت لنا ذلك فإن ردنا سيكون فوريا وإلى أقصى الحدود وسيجعلهم يندمون عليه".