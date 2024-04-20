انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال: قتلنا 10 فلسطينيين في مخيم نور شمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عناصر الجيش قتلوا 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأضاف أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا أيضا منذ بدء العملية.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تواصل منع طواقمه من إسعاف المصابين في مخيم نور شمس.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها المستمر للمخيم.