انت الأن تتابع خبر الاحتلال أعدم أكثر من 300 من الطواقم الطبية بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل ثوابتة، ان أكثر من 72% من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وأكد ان القطاع الصحي في القطاع منهار بشكل كامل بسبب العدوان، حيث حوّل الاحتلال مجمع الشفاء الطبي إلى مقابر جماعية وتعمد حرق المستشفيات في محافظات غزة والشمال، وحوّل مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى مركز تحقيق وتعذيب للطواقم الطبية.

وأشار ثوابتة إلى أن الاحتلال أعدم أكثر من 300 من الطواقم الطبية ودمر شبكات المياه والصرف الصحي في معظم مناطق قطاع غزة، وان جميع معابر قطاع غزة مغلقة، وليس هناك دخول للمساعدات.

وطالب مصر بفتح المعبر بشكل كامل ومستمر لخروج المرضى والمصابين للعلاج.

وقال ثوابتة ان هناك 7 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.