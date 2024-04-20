انت الأن تتابع خبر معهد المخطوطات العربية يكرم ميثاق وعميدها السابق خليل الرّفاعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كرّم معهد المخطوطات العربيّة العميدَ السّابق لمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلاميّة، ميثاق، خليل قراجه الرّفاعي؛ وذلك لجهوده في رفعة المؤسّسة وخدمة المخطوطِ الفلسطينيّ، ووضعِ اسم المؤسسة على قائمة الرّواد في الحفاظ على التّراث بالعالم العربيّ.

وقال الرّفاعي أثناء تسلّم درع التّكريم، "إنّ التراث الفلسطيني هو أحد مقوّمات الهويّة الوطنيّة الفلسطينية وذاكرتها التاريخيّة"، شاكرًا المعهد ممثلًا بمديره د. مراد الريفي على هذه الالتفاتة الكريمة. كما تقدم بخالص التقدير لأسرة ميثاق ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية على التاريخ المشرف الذي مكثه بينهم مؤكدًا دور أسرة ميثاق في رفعة المؤسّسة وأثرها في تكريمه هذا.

جاء ذلك خلال الفعاليّة التي أقامها المعهد في العاصمة المغربيّة الرباط، بمناسبة يوم المخطوط العربيّ، تحت عنوان "تراثنا المخطوط ومقومات التواصل الحضاري"، برعاية المدير العام لمنظمة "ألكسو" محمد ولد أعمر، ووزير الشباب والثقافة والتواصل المغربية محمد المهدي بنسعيد.

وفي ذاتِ السّياق، كرّم معهد المخطوطات مؤسسة إحياء التراث والبحوث الاسلامية- بيت المقدس "ميثاق"، لاختيارها شخصية العام للعمل التراثي بالوطن العربي.

وتسلم درع التكريم سفير دولة فلسطين بالمملكة المغربية جمال الشوبكي نيابة عن دولة فلسطين.

وقال عميد المؤسسة خالد خلاف: "يشرفنا أن تكون مؤسسة إحياء التراث هي مؤسسة العام للعمل التراثي في الوطن العربي، لما لهذا التكريم من أهمية في دعم مؤسستنا في الحفاظ على موروثنا الحضاري والوطني والإنساني".

وأضاف "باسمي وباسم جميع موظفي مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية، نتقدم بجزيل الشكر على هذا التكريم، وهو ليس فقط للمؤسسة، وانما لدولة فلسطين وعاصمتها القدس".