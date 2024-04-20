انت الأن تتابع خبر أنونيموس تعلن اختراق قاعدة بيانات لجيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مجموعة القراصنة "أنونيموس" نجاحها في اختراق قاعدة بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والحصول على أكثر من 20 "غيغابايت" من البيانات، بما في ذلك أكثر من 233 ألف وثيقة.

وعرضت المجموعة مقاطع فيديو مع شرائح تحمل شعارات لأقسام في هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي.

لكن وحسب صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية فإن ما أوردته المجموعة "غير مؤكد".

وأكد جيش الاحتلال أن احتمال تسرب المعلومات "متدني"، ولمّح إلى احتمال أن يكون هدف القراصنة "إشعال حرب نفسية"، وفق "جيروسالم بوست".

وقبل أسابيع، تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية عن منشورات لمجموعة "أنونيموس"، أكدت فيها نجاح قراصنتها في سرقة وثائق من مفاعل ديمونة النووي، ومحو بعض المعلومات من أنظمة الكمبيوتر في المفاعل.