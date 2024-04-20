انت الأن تتابع خبر هل أسطول الحرية بخطر .. هذا ما يستعد له جيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأمنيا وعسكريا، لوصول "أسطول الحرية" البحري، الذي سينطلق من تركيا باتجاه قطاع غزة، الاسبوع المقبل، لحمل مساعدات وناشطين متضامنين مع الفلسطينيين.

وأجرى جيش الاحتلال، تدريبات تحضيرا لدهم محتمل لأسطول الحرية التركي، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية.

فيما كشفت القناة أن الأوساط السياسية الإسرائيلية تستعد لذلك، إلى جانب سيناريو الاستيلاء المسلح على السفينة، والسيطرة على السفينة بقوة السلاح.

ويضم تحالف "أسطول الحرية" الدولي، منظمات مجتمع مدني من 12 دولة لكسر الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية للشهر السابع على التوالي.

وعقد التحالف الجمعة مؤتمرا صحفيا في حوض خاص لبناء السفن بمنطقة توزلا في مدينة إسطنبول التركية، بهدف تقديم معلومات عن الأسطول المزمع انطلاقه قريبا بمشاركة نحو 1000 شخص.

وحضر المؤتمر الصحفي، ناشطون من دول عدة، بينها ألمانيا وماليزيا وفلسطين والنرويج والأرجنتين وإسبانيا وكندا وجنوب أفريقيا.