انت الأن تتابع خبر تطورات جديدة في أزمة الفريق المغربي في الجزائر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عودا على أزمة فريق نهضة بركان المغربي الذي احتجزت السلطات الجزائرية أمتعته بدعوى أنها تحمل خارطة المغرب مكتملة وهو ما لا يتماشى مع التوجّه السياسي في الجزائر ، أشارت مصادر مقرّبة من الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم أن الفانيلاّت التي يرتديها الفريق المغربي تستجيب للّوائح المؤطّرة للمسابقة والمعايير المعمول بها.

وعليه، فإنّ فريق نهضة بركان مخوّل لارتداء قمصانه التي قرّر اللّعب بها في الجزائر برسم نصف نهائي الاتحاد الأفريقي.

وقد أبلغت الكونفدرالية الأفريقية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بضرورة اتخاذ كلّ التدابير اللازمة من أجل الإفراج عن الأقمصة المحتجزة لدى الجمارك الجزائرية وتسليمها للفريق المغربي في أقرب الآجال لتفادي أي تأثير سلبي على سير الإعدادات الجارية للمقابلة المرتقبة غدا الأحد.