صور تكشف ما حل بقاعدة نيفاتيم نتيجة الهجوم الإيراني .. شاهد

انت الأن تتابع خبر صور تكشف ما حل بقاعدة نيفاتيم نتيجة الهجوم الإيراني .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صور قمر صناعي مدى الضرر الذي أصاب قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية نتيجة الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي.

وأظهرت صور "بلانت لابس بي بي سي" (Planet Labs PBC) والتي وحللتها وكالة "أسوشيتد برس" السبت، إتلاف ممر حظائر الطائرات بالقاعدة.

وظهر بقعة سوداء جديدة على ممر قرب حظائر طائرات في الشطر الجنوبي من قاعدة نيفاتيم الجوية على بعد 65 كيلومترا جنوب القدس.

وتتطابق صورة القمر الصناعي مع مقطع مصور بثه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وأظهر معدات بناء تعمل على ترميم ممر مدمر.

كما تتطابق الحظيرة في خلفية المقطع تلك التي ظهرت قربه.

وأظهرت صور أخرى نشرها الجيش الإسرائيلي حفرة في الرمال ودمارا تحت ما بدا أنه جدار قال إنه نتيجة للهجوم الإيراني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية التي نشرت صورا منخفضة الجودة للموقع الخميس، أن حظائر الطائرات المجاورة تضم طائرات شحن من "طراز سي-130".

وجاء ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت 13 أبريل أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".