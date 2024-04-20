انت الأن تتابع خبر مصر تعلن خطتها إعادة تشغيل سكة حديد سيناء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصر إعادة تشغيل خط سكة حديد سيناء الذي يربط بين مدينة العريش والدلتا، ما أثار تساؤلات حول ما يحمله ذلك من دلالات، إذْ رأى مراقبون أن "تحرك يحمل دلالات تتعلق بالأمن القومي والاستراتيجي المصري"، باعتبار سيناء البوابة الحدودية الشرقية لمصر، وذلك في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة.

ووفقًا لوزير النقل المصري كامل الوزير، فإن مصر "تستعد لإعادة تشغيل خط سكة حديد سيناء (الفردان - بئر العبد)"، وقال الوزير في مداخلة تلفزيونية، إنه "يجري تجديد ورفع كفاءة خط السكة الحديد بسيناء (الفردان - بئر العبد)، إذ كان قد توقف عن العمل عام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية"، لافتًا إلى أنه "سيتم افتتاحه مع احتفالات نصر أكتوبر العام الحالي".

وأكد الوزير أن "الدولة تحركت بشكل كبير بقرار من الرئيس السيسي، لعودة قطار التنمية في سيناء وربطه بالوطن الأم، ويجري العمل منذ عام 2014 على مسارات تنمية مختلفة، منها إنشاء (كوبري) بمنطقة الفردان لربط سيناء بالوادي، وكذلك إنشاء عدد من الأنفاق بقناة السويس".



وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما شمال سيناء، وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور،