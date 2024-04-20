انت الأن تتابع خبر إردوغان يدعو الفلسطينيين إلى الوحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الفلسطينيين، السبت، إلى الوحدة في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك في ختام لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إسطنبول.

وقال إردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية، إنه "من الحيوي أن يتحرك الفلسطينيون موحدين في هذه العملية. الرد الأقوى على إسرائيل والطريق إلى النصر يتطلبان الوحدة والنزاهة".

أكد إردوغان أن "ما حصل بين إسرائيل وإيران ينبغي ألا يشكل مكسبًا لإسرائيل، ومن الأهمية بمكان التحرك في شكل يبقي الانتباه مصوبًا على غزة".

كذلك، نقل البيان عن الرئيس التركي أن أنقرة "ستواصل مساعدتها الإنسانية لفلسطين بهدف التخفيف قدر الإمكان من معاناة السكان في غزة".