انت الأن تتابع خبر قراصنة يهددون بنشر آلاف الوثائق الإسرائيلية العسكرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدّدت مجموعة قراصنة "أنونيموس" بنشر وثائق تم الاستيلاء عليها من قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبريّة، وأصدرت مجموعة القراصنة "أنونيموس" بيانًا، قالت فيه إنها "اخترقت قاعدة بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي"، مُهدِّدةً بالكشف عن وثائق عسكرية.

وذكر القراصنة أنّ "لديهم أكثر من 20 غيغابايت من البيانات، بينها أكثر من 233 ألف وثيقة"، وأشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّه من غير المعروف مدى صحة الوثائق المعروضة، في حين أشار جيش الاحتلال إلى أنّ احتمال تسرّب المعلومات متدن.

والشهر الماضي، أعلنت مجموعة قراصنة "أنونيموس"، أنها نجحت باختراق منظومة حواسيب مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، وقالت إنها تمكنت من استخراج وثائق ومحو جزء من المعلومات، مشيرة إلى أنّ هذه العملية هدفها دعم الفلسطينيين على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأعلن الهاكرز أن بحوزتهم 4290 وثيقة PDF، بينها فواتير، 5000 مراسلة بالبريد الإلكتروني، 352 قائمة "إكسل"، 1359 وثيقة "وورد" و236 شريحة توضيحية لـ"باور بوينت" ووثائق أخرى لم يكشفوا عن مضمونها.