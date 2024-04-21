انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طواقم طبيّة في طولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، طاقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر، وطاقم طبي آخر، أمام مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وقالت (وفا)، إنّ جنود الاحتلال أوقفوا المسعفين والأطباء في منطقة محيط مستشفى ثابت ثابت، ودققوا في هوياتهم، وأخضعوهم للاستجواب والتحقيق الميداني.

وأفادت الهلال الأحمر، بأنّ قوات الاحتلال احتجزت طاقم اسعاف للجمعية على مدخل مستشفى ثابت ثابت في طولكرم، خلال عملهم الإنساني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على المخيم عبر الدفع بمزيد من الآليات العسكرية التي تتمركز في كافة محاوره وأزقته وحاراته وشارع نابلس المحاذي لمدخله، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية تجاه من يحاول الخروج أو الاقتراب من المخيم، ما أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين.