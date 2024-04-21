انت الأن تتابع خبر آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مناطق عدة في مدينتي تل أبيب والقدس، مظاهرات واسعة النطاق مساء السبت، بمئات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة حسبما نقلت القناة 14 العبرية.

وطالب مئات المتظاهرين في مدينة رحوفوت، بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تظاهر المئات عند تقاطع معهد وايزمان في رحوفوت، مطالبين بالدفع نحو الانتخابات وإطلاق سراح الأسرى".

وانضم إلى المظاهرة، رئيس الأركان ووزير الجيش السابق موشيه (بوغي) يعلون، الذي سيلقي لاحقا كلمة أمام المحتجين، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات حاشدة في تل أبيب و 55 موقعًا في أنحاء مختلفة.

وتأتي هذه التحركات في ظل دعوات المعارضة والمطالب المستمرة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، التي تواجه انتقادات بسبب تعاملها مع قضايا الأسرى.