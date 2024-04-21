انت الأن تتابع خبر أميركا قد تعلن عقوبات على وحدة بجيش الاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أميركية، السبت، قولها إنّه "من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال أيام، فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية".

وبحسب المصادر، التي وصفها الموقع بالمُطّلعة، فإنّ "العقوبات التي من المتوقع أن تستهدف كتيبة نيتسح يهودا ستحظر عليها وعلى أعضائها تلقي أي تدريب أو مساعدة عسكرية أميركية".

وأشار الموقع إلى "قانون يعود إلى عام 1997 يحظر توجيه برامج التدريب التي تقدمها وزارة الدفاع الأميركية والمساعدات إلى وحدات عسكرية وأمنية أجنبية تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

ونقل الموقع عن أحد المصادر أنّ "قرار بلينكن بشأن هذه الكتيبة الإسرائيلية يستند إلى أحداث وقعت قبل هجمات حركة 7 أكتوبر الماضي".

وبحسب موقع أكسيوس، فإن كتيبة نيتسح يهودا تشكّلت بوصفها وحدة خاصة من الجنود المتشددين وجميع أعضائها من الرجال فقط.