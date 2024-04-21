انت الأن تتابع خبر الإضراب الشامل يعمّ الضفة تنديداً بمجزرة نور شمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت الضفة الغربية المحتلة الأحد، إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

يأتي ذلك عقب استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في المخيم الواقع شمال الضفة، استمرت قرابة 3 أيام.

وكانت حركة حماس دعت إلى هذا الإضراب عقب المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، كما أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، واتحاد المعلمين ومؤسسات أهلية ونقابية التزامها بالإضراب.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 483، منذ بدء الحرب في غزة.



