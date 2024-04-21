انت الأن تتابع خبر فيديو .. إصابة مستوطن بانفجار خلال محاولته إزالة علم فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب مستوطن بجروح طفيفة، الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة، اثناء محاولته إزالة علم فلسطين، في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر شمال رام الله.

وأظهر مقطع فيديو رجلا يقترب من علم فلسطيني نصب على جانب الطريق رقم 458، ويحاول إزالته ولحظتها تنفجر عبوة ناسفة.

ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.