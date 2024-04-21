انت الأن تتابع خبر عدد ضحايا العدوان على غزة يتجاوز 110 ألاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفا و97 شهيدا و76 ألفا و980 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة بغزة الاحد.

واضافت الوزارة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 48 شهيدا و79 مصابا خلال 24 ساعة.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه.

وتوقع وجود (جثث) 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر.

وتابع: الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، ومصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال، ونطالب بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء، ووجدنا بمجمع ناصر جثثا دون رؤوس وأجسادا دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم.