انت الأن تتابع خبر حركة الماك تعلن استقلال منطقة القبائل عن الجزائر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن فرحات مهني، رئيس حكومة القبايل وزعيم الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل، المعروفة بـ”الماك”، استقلال ولاية القبائل عن الجزائر، وذلك خلال مهرجان خطابي نظم أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور حشد من أنصار الحركة.



وأثنى المشاركون في هذا المهرجان على المسار النضالي لفرحات مهنّي الذي ظلّ لسنوات عديدة ينافح عن أحقية منطقة "القبايل" في نيل استقلالها.

كما ردّدوا شعارات منددة بما أسموه "الاحتلال الجزائري" مطالبين باستقلال تامّ لمنطقتهم ومناشدين دول العالم بالاعتراف بهذا الاستقلال.



ولم يصدر لحدّ الساعة أي ردّ فعل رسمي من الجزائر لكنّ المتابعين للوضع يخشون خطوة انتقامية للسلطات الجزائرية اتجاه نشطاء الحركة داخل منطقة القبائل. ويذكر بهذا الصدد أن السلطات الجزائرية تعتبر "الماك" منظمة إرهابية.