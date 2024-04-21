انت الأن تتابع خبر أمير الكويت يعين الشيخ أحمد الصباح نائبا له والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، قرارا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.



وأدى الشيخ أحمد الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.



وكان أمير الكويت قد أصدر قرارًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.