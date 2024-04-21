انت الأن تتابع خبر استشهاد فلسطينيّة برصاص الاحتلال بالأغوار الشمالية للضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهدت فلسطينية، الأحد، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية للضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال أطلق النار على منال صوافطة (40 عامًا) من مدينة طوباس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الحمرا.

وأضافت أنّ الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى صوافطة، وأغلق الحاجز العسكري من الاتجاهين، ما أدى إلى استشهادها متأثرة بإصابتها.