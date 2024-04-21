انت الأن تتابع خبر بعد ساعات من مساعداتٍ بالمليارات .. «إسرائيل» تهاجم إدارة بايدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ساعاتٍ من قرار مجلس النواب الأميركي قبول توصية الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات غير مسبوقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في كل تاريخها، تضاهي كل مصاريف الحرب المباشرة على غزة، هاجم نتنياهو الإدارة الأميركية، وانضم إليه عدد من وزرائه ونوابه، وبلغ الأمر حد أن استخدمت عضو الكنيست، طالي غوتليف من حزب الليكود المتطرف، كلمة "معادون للسامية" تجاه الإدارة الأميركية.

وكان أقر مجلس النواب حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا ودولة الاحتلال وتايوان. وبلغت حصة دولة الاحتلال منها 26.4 مليار دولار، بتأييد أغلبية 366 صوتًا مقابل 58 (27 من المعارضين كانوا من الحزب الديمقراطي و21 من الجمهوري). وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن "التشريع الذي صدق عليه مجلس النواب سيسمح بدعم دفاع (إسرائيل) في مواجهة إيران"

ولكن الخارجية الأميركية أعلنت، بعد صدور القرار في الكونغرس بدقائق، أنها سوف تتخذ إجراءات عقابية ضد 3 وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، للاشتباه بأنها تخرق المواثيق الدولية الخاصة بتعامل المحتل مع المناطق المحتلة ودوس حقوق الإنسان. وقد عرف من هذه الوحدات نيتسح يهودا (خلود يهوذا)، المعروفة بممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأدى القرار الأميركي إلى انفلات في إسرائيل ضد واشنطن، وحتى نتنياهو، الذي نشر بيانًا أغدق فيه بالمدائح والشكر للأميركيين، خصوصًا الرئيس بايدن، على قرار الكونغرس، عاد ونشر بيانًا وجّه فيه انتقادًا شديدًا للإدارة الأميركية، وكذلك فعل الوزير بن غفير، الذي أعلن استعداده لنقل جنود الوحدة كلها إلى سلك الشرطة، واتهم الولايات المتحدة بعبور خطٍ أحمر.

وراحت النائبة طالي غوتليف، وهي محامية معروفة ونائبة مقربة من عائلة نتنياهو، وتمثل حزبه الليكود، في الكنيست، تشتم الإدارة الأميركية، وتتهمها بالعداء للسامية. وتساءلت: "من تحسب الولايات المتحدة نفسها؟ هل تريد أن تفرض علينا شيئًا؟ هل تعتقد أن