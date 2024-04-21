انت الأن تتابع خبر انطلاق مسيرة للمستوطنين مع قرابين الفصح باتجاه القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت مساء الأحد، مسيرة للمستوطنين المتطرفين اليهود مع قرابين "ماعز، جدي"، باتجاه مدينة القدس المحتلة، تحضيرا لتجميع القرابين في أقرب نقطة للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لذبحها داخله، عشية عيد الفصح اليهودي.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه تقدمت جماعات الهيكل المزعوم الأيام الماضية من الشرطة الإسرائيلية بطلب رسمي بالسماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى وذبح القرابين داخله. وحسب المعتقدات الخاصة بجماعات الهيكل، فإن اليوم وغدا هي "أيام لذبح القرابين"، خاصة يوم غد وهو يوم "الإبكار".

وعممت "إدارة جبل الهيكل" دعواتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، مطالبة أنصارها التجمع عند باب المغاربة الساعة 10:30 ليلًا يوم غد الإثنين، للمطالبة بالسماح لهم باقتحام الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم قرابين الفصح داخل المسجد الأقصى.

كما وطالبت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم من المستعمرين بدعواتها تحت عنوان "طارئ.. الذهاب الى القدس"، لكل من يملك قربان "نعجة الفصح" أن يحضرها للقدس والبلدة القديمة، ويستعد لإدخالها للأقصى بعد منتصف الليل.

كما عرضت جوائز مالية للمستعمرين الذين سيحاولون أو ينجحون بذبح القرابين تتراوح بين 700 -50 ألف شيكل "حسب مكان الذبح".