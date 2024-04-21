انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية: إسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث حول غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنّ إسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول مذبحة غزة، وأنها تُمارس نوعاً من الاغتيال المعنوي للشخصيات التي تفضح أكاذيبها وخداعها للرأي العام العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، الأحد، بمقر الأمانة العامة الدكتورة "فرانشيسكا ألبانيز"، المُقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وتناول اللقاء الوضع الإنساني في غزة في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على السكان المدنيين منذ شهور.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي أن أبو الغيط أثنى على عمل المُقررة الخاصة ومواقفها باعتبارها صوتاً متفرداً للضمير العالمي وسط صمت وتجاهل الكثير من الدول للجرائم التي يُمارسها الاحتلال والتي تدخل تحت باب الإبادة الجماعية.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط، تأكيده خلال اللقاء أنه لا يُمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية مُحصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري، فهي جرائم متعمدة هدفها العقاب الجماعي للسكان والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.