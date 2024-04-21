انت الأن تتابع خبر شولتس يحذر نتنياهو من تصعيد الموقف في الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذره فيه مجددًا من تصعيد الموقف في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين، الأحد، بأن نتنياهو أطلع شولتس في الاتصال الذي جرى على طبيعة الوضع في المنطقة.

وقال هيبشترايت إن "المستشار أكد أن الشيء المهم لا يزال يتمثل في العمل على تجنب التصعيد ونشوب صراع إقليمي".

وأضاف هيبشترايت أن شولتس أوضح قرار زعماء دول الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على إيران، وقال المتحدث إن المستشار أكد أن الحكومة الألمانية ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع الشركاء داخل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي.



