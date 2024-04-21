انت الأن تتابع خبر الدفاع المدني: 30 من كل 100 شهيد بغزة يبقون تحت الأنقاض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، الأحد، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ دمّر نحو 70% من قدرات الدفاع المدني في قطاع غزة، واصفًا إمكانيات هذا الجهاز بـ "الصعب والمأساوي".

وقال بصل إنّ : "الواقع في قطاع غزة بالنسبة لإمكانيات الدفاع المدني صعب ومأساوي. نحن نتحدث عن 70-80% من مقدراتنا تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ... نتحدث عن هلاك تقريبا لمنظومة الدفاع المدني على مستوى القطاع المحاصر".

لكنه أشار إلى أن مناطق الشمال في القطاع "أكثر المناطق التي تعرضت للتخريب والتدمير للبنية التحتية للدفاع المدني".

بصل تحدث، خلال لقاءٍ مع "المملكة" عن أكثر من 8 آلاف مفقود في القطاع المدمر جلهم من الأطفال والنساء، لكن يعتقد أن العدد تجاوز الـ 10 آلاف مفقود على حد تعبيره.

وقال بصل: "أكثر من 8 آلاف مفقود هذا الرقم كان قبل شهرين، نحن لدينا اعتقاد جازم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من ذلك، الأعداد أكبر من ذلك بكثير". وأضاف أن 100 شخص يستشهد يوميًا في غزة نحو 30 منهم "يبقى تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراجه"، ولذلك، أوضح بصل: "نحن لو تحدثنا عن 10 آلاف مفقود من الممكن أن لا نكون منصفين حتى ...".



