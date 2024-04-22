انت الأن تتابع خبر إصابة 3 إسرائيليين بعملية دهس وإلقاء القبض على المنفذين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين صباح الاثنين، بعملية دهس في مدينة القدس المحتلة، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقالت الصحيفة: إنه "في أعقاب الاشتباه بعملية دهس في حي روميما في القدس الغربية أسفرت عن إصابة مستوطنين، تم العثور على سلاح كارلو بالقرب من المكان ويتم التحقق من علاقته بالعملية".

والشرطة الإسرائيلية أعلنت 3 الدهس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق إن عملية الدهس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح.

واستنفرت قوات الاحتلال في مكان العملية وبدأت البحث عن المنفذين، موضحة انه تم إطلاق مروحية للبحث عنهما.

على صعيد آخر، يعزز الاحتلال الإسرائيلي وجوده بالقدس المحتلة لتأمين احتفالات الإسرائيليين بعيد الفصح اليهودي.