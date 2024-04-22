انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يستهدف مستشفى العودة ومدرسة وسط غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مصادر فلسطينية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف فجر الاثنين، بقذيفة، الطابق العلوي من مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وألواح الطاقة الشمسية للمستشفى ومبنى تابعا له.

واستهدفت طائرات مسيرة للاحتلال أيضا مدرسة في مخيم البريج وسط القطاع المحاصر، في حين قصفت الزوارق الحربية ساحل وسط وجنوب القطاع.

وشنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا وأرضا زراعية قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح، وألحقت الغارة أضرارا مادية كبيرة في المكان المستهدف إلى جانب خيام كانت تؤوي نازحين في المنطقة.

وفي السياق، انتشلت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة مساء أمس الأحد جثامين أكثر من 210 شهداء في مدينة خانيونس من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي.

وقال الدفاع المدني في بيان إن الجثامين تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، وأن قوات الاحتلال قتلتهم أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله.