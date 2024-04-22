انت الأن تتابع خبر من جديد .. إيران تهدد وتتوعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن إقرار الكونغرس الأميركي مساعدات مالية وعسكرية للاحتلال الإسرائيلي يُعتبر جائزة له بعد جرائمه في غزة.

وقالت ان المساعدات الأميركية الجديدة لن تساعد الاحتلال الإسرائيلي المهزوم في حربه على غزة.

وأكدت الخارجية الإيرانية انها لا نسعى إلى تصعيد الأزمة بالمنطقة، لكنها لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي تهديدات لأمنها.

وقالت: سنرد بشكل صارم على أي إجراءات ضد أراضينا والرد سيشمل الدول التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت افي البيان، ان مصدر الأزمة في المنطقة هو وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر على مدى 7 عقود.

وختمت: لا مكان للأسلحة النووية في سياستنا النووية ولا تغيير في هذه المبادئ