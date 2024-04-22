انت الأن تتابع خبر أبو الغيط يهدّد نتنياهو:قوات إسرائيلية برفح ليس في مصلحة السلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وضع قوات إسرائيلية على الحدود مع مصر فهذا ليس في مصلحة السلام.



وأوضح أبو الغيط في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى:إن مستقبل السلام في المنطقة يتجاوز مصلحة رئيس حكومة في الاستمرار بالسلطة منعا من دخول السجن.



ووجه أبو الغيط رسالة لنتنياهو قائلا: "أنصح نتنياهو أن لا يختبر مصر ولا يختبر صلابة غرانيت أسوان.



وأكمل أبو الغيط قائلا: "هناك جهود عربية متواصلة بشأن القضية الفلسطينية، وأهالي غزة لا يجدون مصدرا لقوت يومهم".