انت الأن تتابع خبر 200 يوما على العدوان وغزة تحصي ضحاياها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد 200 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ عدد ضحايا الحرب 111326، بين قتيل وجريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و59 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الوزارة ارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34183 شهيدا و77143 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023".

ودخلت الحرب في غزة اليوم الثلاثاء، يومها الـ200، على وقع اكتشاف مقابر جماعية خلفتها القوات الإسرائيلية خلال عملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع.