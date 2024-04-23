انت الأن تتابع خبر شهيدتان وعدّة إصابات في بلدة حانين جنوبيّ لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدّى القصف الإسرائيليّ العنيف، الثلاثاء، على بلدة حانين جنوبيّ لبنان إلى استشهاد مواطنتين لبنانيتين وإصابة آخربن.

وأفادت مصادر إعلاميّة أنّ "طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين منزل المواطن اللبناني أحمد علي قشاقش، المؤلف من طابقين في بلدة حانين، ما أدى لاستشهاد مريم قشاقش وابنة أخيها الطفلة سارة قشاقش البالغة من العمر 11 عامًا".

كما استهدف طيران الاحتلال بلدات: بليدا، وحولا، وعيتا الشعب، وطير حرفا، فيما قصفت المدفعية بلدتي يارين وحولا.