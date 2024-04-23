انت الأن تتابع خبر أكثر من 140 مقبرة جماعية بغزة .. والاحتلال يتجاهل التحذيرات الأممية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقتِ الذي كثفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيليّ، الثلاثاء، ضرباتها في أنحاء قطاع غزة، في بعض أعنف عمليات القصف منذ أسابيع، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إنه "شعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك فيها مئات الجثث".

وطالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بتحقيق دولي في "المقابر الجماعية التي عُثر عليها في القطاع".

في السّياق ذاته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ "بروز ظاهرة المقابر الجماعية في قطاع غزة لأول مرة في تاريخ الصراع بهذا الحجم والشكل، يؤكد العواقب الكارثية لجريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف إنّ "(إسرائيل) تواصل هجومها بذات الوتيرة والممارسات المروعة، متجاهلة المطالبات المتصاعدة بوقف إطلاق النار؛ ومتسلحة بحماية أميركية وأوروبية ومواقف دولية لا تتجاوز في أحسن الأحوال بيانات الإدانة".

وأوضح الأورومتوسطي في بيان، الثلاثاء، أنه "وثّق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة، وفي حالات عديدة وثق حالات دفن نفذتها قوات الاحتلال لأشخاص أعدمتهم ميدانيًّا".

وأضاف، إن "المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، تثير شبهات بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم، حيث عثر على أشخاص مقيدين وآخرين يبدو أنهم كانوا يتلقون العلاج".