انت الأن تتابع خبر أكسيوس: زيارة مرتقبة لبلينكن إلى السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين وآخر عربي قولهم إنّ "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة السعودية حيث من المتوقع أن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الذي يبدأ يوم 28 أبريل".

ولم يكشف الموقع عن أسماء المسؤولين، ونسب الموقع إلى المسؤولين قولهم إن من المتوقع أن يجتمع بلينكن في زيارته للسعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزعماء إقليميين آخرين.

وسيزور بلينكن السعودية بعد اختتام جولته في الصين التي تبدأ غدًا الأربعاء في شنغهاي حيث يجتمع مع رجال أعمال بارزين. ثم يتوجه إلى بكين يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره وزير الخارجية وانغ يي، ومن المحتمل أن يجتمع مع الرئيس شي جين بينغ.

وتأتي زيارة بلينكن للصين في وقت تتعافى فيه العلاقات بين واشنطن وبكين، لكنّها تواجه مجموعة كبيرة من القضايا محل الخلاف والتي تهدد بدفع أكبر اقتصادين في العالم نحو المواجهة.